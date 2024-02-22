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17:35, 22 февраля 2024Среда обитания

В Москве началась оттепель

Синоптик Леус: оттепель начнется в столице 22 февраля

Фото: АГН «Москва» 

Столичный регион в четверг, 22 февраля, окажется под влиянием теплого отрезка атлантического циклона. О том, что в Москве началась оттепель, сообщил у себя в Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Благодаря циклону станет более заметным поступление теплого воздуха к берегам Москвы-реки. Будет облачно, местами пройдут небольшие осадки — снег и мокрый снег. На дорогах и тротуарах ожидается гололедица.

Температура в этот день окажется выше климатической нормы на 2-3 градуса, отметил синоптик. В столице столбики термометров задержатся на отметке от минус одного до плюс одного градусов. По области ожидается от минус четырех до плюс одного градуса. Москвичей ждет юго-восточный ветер скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 749 миллиметров ртутного столба, что немного выше нормы.

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В пятницу, 23 февраля, температура столбики термометров достигнут плюсовых значений (1-3 градуса). Ожидается дождь и мокрый снег.

При этом главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова заявила, что предстоящая оттепель ограничится грядущими выходными, и ее «можно считать подарком природы». Февраль в столице завершится морозной и солнечной погодой.

Ранее специалисты центра погоды «Фобос» предсказали жителям столицы неустойчивую погоду весной. С началом марта по ночам будет холодать до минус 10-15 градусов, днем воздух будет прогреваться до нуля-минус пяти градусов.

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      Мария Черкасова
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