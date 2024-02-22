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15:25, 22 февраля 2024Силовые структуры

В Подмосковье пресекли получение многомиллионных взяток на оборонном предприятии

В Коломне пресекли получение 13 млн рублей взяток по договору о поставках оружия

Фото: Пресс-служба ФСБ РФ / РИА Новости

Сотрудники полиции совместно с коллегами из ФСБ пресекли получение взяток в размере 13 миллионов рублей на оборонном предприятии в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя главка МВД по Московской области Виктора Паукова.

Подозреваемыми по делу проходят главный технолог научно-производственной корпорации «Конструкторское бюро машиностроения» и его посредник — заместитель начальника инструментального цеха. По данным следствия, указанные лица получали деньги за помощь с заключением договоров на поставку оборудования и комплектующих для изготовления высокоточного оружия.

По словам Паукова, в мае 2023 года по данному факту следователи Коломны возбудили шесть уголовных дел по статьям о даче и получении взятки, а также посредничестве во взяточничестве.

Ранее силовики в Тверской области задержали главу оборонного предприятия «Радиосистемы» и обвинили его в хищении из бюджета 3,2 миллиона рублей, выделенных на доработку зенитно-ракетного комплекса С-400.

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      Олеся Мицкевич
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