В России назвали средний размер потребкредита

Банки.ру: средний размер потребкредита в России составляет 700 тысяч рублей

Чаще всего россияне берут в долг у банков от 200 до 500 тысяч рублей, а средний чек потребительского кредита в стране составляет около 700 тысяч рублей, рассказали эксперты финансового маркетплейса Банки.ру, с данными которых ознакомилась «Лента.ру».

Из материалов следует, что, несмотря на рост ставок и ужесточение условий выдачи займов, число заявок на потребкредиты выросло в 2023 году вдвое. При этом весь рост пришелся на заявки на суммы до 50 тысяч рублей, отметили в маркетплейсе.

Самой популярной целью оформления кредита в России назвали получение денег наличными без необходимости отчитываться перед банком о покупках, а средний срок, в течение которого предполагается вернуть занятое, составляет около четырех лет. По словам аналитика Инны Солдатенковой, замещики могут закрывать таким образом срочные потребности, например, формируя недостающую часть первого взноса по ипотеке.

Аналитики также отмечают тренд на рост запросов на кредиты со стороны россиян в возрасте до 25 лет, доля которых выросла за год с 13 до 20 процентов. При этом половину заемщиков составляют граждане в возрасте от 25 до 45 лет, а интерес к кредитам со стороны пенсионеров в прошлом году снижался.

Ранее стало известно, что россияне с 1 марта 2023 года получат возможность устанавливать самозапрет на кредиты. Бесплатно воспользоваться услугой можно будет, подав заявление через МФЦ или портал Госуслуг. Из-под действия механизма выведены ипотека, автокредиты, а также образовательные кредиты, предоставленные в рамках господдержки.