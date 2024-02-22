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13:56, 22 февраля 2024Россия

В России высказались о возможности переговоров с НАТО

Депутат Чепа назвал переговоры России и НАТО неизбежными

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Переговоры России и НАТО, в том числе о гарантиях безопасности, неизбежны, поскольку любой конфликт заканчивается заключением соглашений, считает депутат Госдумы Алексей Чепа. Возможность диалога он оценил в разговоре с «Лентой.ру».

«Все войны заканчиваются переговорами, какими-то соглашениями. Если бы, когда мы в 2021 году говорили о гарантиях безопасности, США и НАТО учли наши требования, то сегодняшнего конфликта не произошло бы. И все это прекрасно понимают, в том числе и США. И теперь они ищут, так же как и мы, пути из сложившейся ситуации, помня, что дальнейшая конфронтация может привести к еще более тяжелым последствиям», — сказал политик.

Он подчеркнул, что Россия готова выслушать здравые мысли и предложения, однако отметил, что до полной нормализации отношений России и Запада еще далеко.

«Мы должны всегда помнить, сколько раз нас обманывали, сколько не выполняли договоренности. К сожалению, между словами и делом у них большой интервал», — заключил Чепа.

Ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, претендующий на пост генерального секретаря НАТО, заявил о неизбежности переговоров альянса с Россией, а также обсуждения будущих механизмов безопасности.

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