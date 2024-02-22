В США заявили о переходе инициативы в наступлении на Украине к России

Экс-глава ЦРУ Гейтс: Россия завладела инициативой в наступлении на Украине

Вооруженные силы России завладели инициативой в боевых действиях на Украине. Об этом в интервью газете The Washington Post заявил бывший глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Роберт Гейтс.

«Я только и читаю, что русские наступают в самых разных местах вдоль всего тысячекилометрового фронта», — подчеркнул он.

По словам экс-главы американского разведывательного управления, переход инициативы в наступлении к российским военным можно охарактеризовать как «русский натиск».

Ранее кандидат на пост генерального секретаря Североатлантического альянса и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил о неизбежности переговоров НАТО с Россией. Он отметил, что Украина может инициировать мирные переговоры с российской стороной, но западным политикам тоже придется присоединиться к ним.