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12:56, 22 февраля 2024Мир

В США заявили о переходе инициативы в наступлении на Украине к России

Экс-глава ЦРУ Гейтс: Россия завладела инициативой в наступлении на Украине

Фото: Javier Rojas / Globallookpress.com

Вооруженные силы России завладели инициативой в боевых действиях на Украине. Об этом в интервью газете The Washington Post заявил бывший глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Роберт Гейтс.

«Я только и читаю, что русские наступают в самых разных местах вдоль всего тысячекилометрового фронта», — подчеркнул он.

По словам экс-главы американского разведывательного управления, переход инициативы в наступлении к российским военным можно охарактеризовать как «русский натиск».

Ранее кандидат на пост генерального секретаря Североатлантического альянса и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил о неизбежности переговоров НАТО с Россией. Он отметил, что Украина может инициировать мирные переговоры с российской стороной, но западным политикам тоже придется присоединиться к ним.

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      Дарья Балацкая
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