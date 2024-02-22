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13:39, 22 февраля 2024Среда обитания

Ведущая «Давай поженимся!» пожаловалась на плохих строителей

Ведущая «Давай поженимся!» Сябитова пожаловалась на некомпетентных строителей

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Ведущая программы «Давай поженимся!» Роза Сябитова пожаловалась на плохих строителей. Из-за некомпетентных рабочих свахе приходится мириться с неудобствами. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

Сябитова отметила, что строит дом с 2016 года. За это время на ее участке работали как компании, так и частные бригады, однако результат всегда один — работу приходится переделывать. «Ищешь специалиста, и выясняется, что чаще всего у компаний, к которым ты обращаешься, специалисты — нанятые шабашники подешевле», — рассказала ведущая.

Она добавила, что большинство строителей ремонтируют поломку, но не устраняют ее причину. В результате часто приходится платить за некачественные услуги, пока не повезет найти хорошего рабочего. «Еще хуже, когда возникла проблема, например, как у меня: пропала вода в скважине — ни зубы почистить, ни воспользоваться канализацией», — заявила Сябитова.

Ранее ведущая «Давай поженимся!» также рассказала о нюансах жизни вахтовым методом в загородном доме.

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      Александра Качан
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