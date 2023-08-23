Роза Сябитова рассказала о нюансах жизни в загородном доме

Ведущая Роза Сябитова рассказала, что ее семья живет за городом вахтовым методом

Ведущая популярного шоу «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова рассказала, что вместе с дочерью, зятем и внучкой живет в загородном доме вахтовым методом. О нюансах подобного распорядка она сообщила в интервью для Teleprogramma.pro.

Сябитова уточнила, что живет за городом, где хорошая экология. Дети приезжают к ней из Москвы и гостят в течение месяца. «Мы всей семьей договорились, что с появлением Мирочки будем жить вахтовым методом. Месяц они здесь, месяц в Москве. В Москве работает муж Ксении, там прививки, социализация ребенка и так далее», — уточнила телеведущая.

Ранее Сябитова заявила, что москвичи отличаются от петербуржцев темпом жизни. По ее словам, жители столицы склонны к постоянному движению, в то время как люди из других городов не так экономно относятся к времени.