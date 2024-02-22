Ведущая популярного российского шоу назвала раздражающий ее в Европе фактор

Юмористка и ведущая популярного интернет-шоу «Женский форум» Ольга Парфенюк пожаловалась на негативное отношение в европейских бутиках к покупателям, которые одеты просто. Раздражающий ее в Европе фактор она назвала в выпуске «Женского форума», видео доступно во «ВКонтакте».

Парфенюк рассказала, что во время отдыха в Таиланде они с мужем свободно посещали дорогие магазины, будучи одетыми в повседневную и спортивную одежду, и при этом не ощущали к себе предвзятого отношения. «А в Европе я ненавижу эти *** [кислые лица] в бутиках», — заявила она.

В качестве примера юмористка рассказала о визите бутик Gucci на Сицилии. По словам Парфенюк, на ее муже была спортивная одежда, из-за чего охранник магазина остановил его и спросил о цели визита. «Это настолько бесит. Во-первых, у нас были деньги на эти вещи, мы что-то себе можем позволить купить и мы не обязаны одеваться супердорого», — возмутилась юмористка.

Ранее российский блогер и стример Илья Мэддисон (настоящее имя — Илья Давыдов) рассказал о разочаровании от Западной Европы. Он описал опыт посещения этого региона словами «не мое это».