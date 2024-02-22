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10:07, 22 февраля 2024Силовые структуры

Владелец российского ПВЗ Wildberries украл квадрокоптеры и брендовые вещи

В Подмосковье владелец пункта выдачи Wildberries украл товары на миллионы рублей

Фото: Максим Поляков / Коммерсантъ

В Подмосковье 21-летний владелец пункта выдачи заказов (ПВЗ) Wildberries (WB) украли товар с собственной точки на пять миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его данным, инцидент произошел в Бронницах. Юноша с товарищем скупали в интернете аккаунты WB и делали заказы дорогих товаров — квадрокоптеров и брендовых сумок и курток. Товары приходили на склад, но они оформляли возврат. А когда автомобиль компании приезжал забрать возвращенные товары, друзья подменяли их на безделушки и отдавали.

Так за два месяца они присвоили себе 93 товара на 5,4 миллиона рублей. В итоге на складе WB заметили подмены и вызвали в пункт выдачи полицейских. Молодых людей задержали. Им грозит до десяти лет колонии по статье о краже в крупном размере.

Ранее стало известно, что следователи возбудили уголовное дело после драки работников и охранников на складе Wildberries в подмосковной Электростали.

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      Екатерина Кашурникова
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