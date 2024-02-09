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16:15, 9 февраля 2024Силовые структуры

После драки на складе Wildberries в Подмосковье возбудили уголовное дело

В Электростали возбудили дело о хулиганстве после драки на складе Wildberries

Кадр: страница «Газета.Ru» во ВКонтакте

Следователи возбудили уголовное дело после драки работников и охранников на складе Wildberries в подмосковной Электростали. Об этом «Ленте.ру» сообщила начальник пресс-службы главка МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Действия фигурантов квалифицировали по статье 213 («Хулиганство») УК РФ. Все они доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

По данным ведомства, сообщение о массовой драке в складском помещении в Электростали поступило в правоохранительные органы ночью 8 февраля. Прибывшие на место сотрудники установили, что изначально конфликт произошел между бригадиром и одним из сотрудников склада. В какой-то момент к ним были вызваны местные охранники, с которыми и началась потасовка.

После массовой драки руководство Wildberries решило уволить ее участников.

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      Олеся Мицкевич
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