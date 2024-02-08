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09:13, 8 февраля 2024Россия

На складе Wildberries под Москвой произошла массовая драка

Массовая драка произошла на складе Wildberries в подмосковной Электростали

Кадр: Telegram-канал Mash

В подмосковной Электростали на складе Wildberries произошла массовая драка между охранниками помещения и его сотрудниками. Об этом сообщает Mash в Telegram-канале.

По его данным, когда в драке один из ее участников распылил перцовый баллончик, потасовка стала более ожесточенной. На место происшествия вызвали сотрудников полиции, которые задержали около 10 участников конфликта.

В ноябре 2023 года сотрудники устроили массовую драку на складе в подмосковной деревне Коледино из-за гофры с товаром. Один из сотрудников стал бить коллегу по лицу, в результате чего тот потерял сознание.

До этого в Коледино из-за аварии на складе Wildberries сотни товаров залило водой. В здании сначала прорвало трубу, из которой начал валить пар, впоследствии там сработала система пожаротушения. Вода, предварительно, залила крупногабаритные товары.

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      Анастасия Шейкина
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