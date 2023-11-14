Сотрудники устроили массовую драку на складе Wildberries под Москвой из-за гофры

Сотрудники подрались на складе Wildberries в Коледино из-за гофры с товаром

Сотрудники устроили массовую драку на складе Wildberries в подмосковной деревне Коледино из-за гофры с товаром, пишет MK.RU.

По сведениям издания, все произошло вечером 13 ноября. Очевидцы отметили, что словесный конфликт перерос в драку с участием пяти человек.

Один из сотрудников стал бить коллегу по лицу. В результате тот потерял сознание.

Пострадавшего госпитализировали с ушибом мягких тканей и подозрением на сотрясение головного мозга. Позже знакомый избитого рассказал, что медики не сумели его спасти.

Полицейские начали проводить проверку после инцидента.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело в отношении иностранцев, устроивших массовую драку у одного из общежитий в Кемерово.

Четверых участников удалось задержать. Их начали допрашивать оперативники.