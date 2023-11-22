Под Москвой сотни товаров на складе Wildberries залило водой из-за аварии

В Подмосковье из-за аварии на складе Wildberries сотни товаров залило водой

В Подмосковье из-за аварии на складе Wildberries сотни товаров залило водой. Кадры случившегося публикует Baza в Telegram-канале.

На кадрах видны места хранения товаров маркетплейса — их заливает большим объемом воды. На другой видеозаписи показана обстановка на складе, где работники пытаются решить возникшую проблему.

По информации издания, на складе в Коледино сначала прорвало трубу, из которой начал валить пар, впоследствии там сработала система пожаротушения. Вода, предварительно, залила крупногабаритные товары, сейчас их сушат сотрудники склада.

Один из работников склада предположил, что после случившегося части сотрудников Wildberries выпишут штрафы. Виновными могут признать администраторов блока, где прорвало трубу. Они будут обязаны возместить ущерб от залитых водой товаров.

Ранее на том же складе в Коледино сотрудники Wildberries устроили массовую драку из-за гофры с товаром. Словесный конфликт перерос в драку с участием пяти человек, один из участников потасовки потерял сознание. Впоследствии знакомый пострадавшего рассказал, что медики не смогли спасти пострадавшего.