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15:25, 8 февраля 2024Россия

В Wildberries решили уволить участников массовой драки на складе под Москвой

Mash: в Wildberries решили уволить участников драки на складе в Электростали

Кадр: Telegram-канал Mash

В Wildberries решили уволить участников массовой драки на складе в подмосковной Электростали. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

Как выяснило издание, десятерых участников конфликта после задержания доставили в военкомат для проверки на уклонение от срочной службы.

Еще 20 хулиганов отвезли в отдел полиции до выяснения обстоятельств. В качестве подозреваемых еще 30 человек. Они на контроле у сотрудников правоохранительных органов, пояснил Mash.

О конфликте на подмосковном складе Wildberries стало известно в четверг, 8 февраля. По одной из версий, охранник сделал сотруднику склада замечание по поводу его внешнего вида и бороды.

Выяснение отношений на кулаках началось после того, как охранник попросил коллегу побриться.

В МВД впоследствии уточнили, что драка на складе произошла после того, как один из сотрудников нарушил регламент сбора товаров. Полицейские установили личности 13 участников драки, их сейчас опрашивают.

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      Анна Щербакова
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