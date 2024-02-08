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09:25, 8 февраля 2024Россия

Названа предварительная причина массовой драки на складе Wildberries под Москвой

Драка на складе Wildberries в Электростали произошла из-за нарушения регламента

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Драка на складе Wildberries в подмосковной Электростали произошла после того, как один из сотрудников нарушил регламент сбора товаров. Такую причину назвало управление МВД России по Московской области в Telegram-канале.

«Прибывшие на место полицейские установили, что в ходе погрузки и упаковки товара бригадиром было выявлено нарушение регламента сбора товара сотрудником склада. Между ними произошел конфликт, были вызваны сотрудники охраны, с которыми завязалась потасовка», — сообщили в министерстве.

Там добавили, что полицейские установили личности 13 участников драки, их сейчас опрашивают. После массовой драки правоохранители начали проверку.

О потасовке на складе маркетплейса в Подмосковье стало известно в четверг, 8 февраля. Драка завязалась между охранниками помещения и его сотрудниками. Предварительно, один из ее участников распылил перцовый баллончик.

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      Анастасия Шейкина
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