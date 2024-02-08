Массовая драка на складе Wildberries под Москвой началась из-за бороды

«Осторожно, Москва»: массовая драка на складе Wildberries началась из-за бороды

Массовая драка на складе Wildberries в подмосковной Электростали началась из-за бороды. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По его данным, один из охранников сделал сотруднику склада замечание по поводу его внешнего вида и бороды. Массовая драка началась после того, как охранник попросил коллегу побриться.

О потасовке на складе маркетплейса в Подмосковье стало известно в четверг, 8 февраля. Драка завязалась между охранниками помещения и его сотрудниками. Предварительно, один из ее участников распылил перцовый баллончик.

В МВД впоследствии уточнили, что драка на складе произошла после того, как один из сотрудников нарушил регламент сбора товаров. Полицейские установили личности 13 участников драки, их сейчас опрашивают.