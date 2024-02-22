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18:33, 22 февраля 2024Забота о себе

Врач назвал альтернативу кофе

Гастроэнтеролог Белоусов: отказаться от кофе помогут какао и зеленый чай

Фото: Kira auf der Heide / Unsplash

Несколько напитков помогут отказаться от кофе тем, у кого есть противопоказания к его употреблению, сообщил врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов. Замену кофе он назвал в беседе с РИАМО.

По словам Белоусова, альтернативой ему могут стать зеленый чай, травяные напитки, какао, а также декофеинизированный кофе или чай. При этом, подчеркнул он, кофе без кофеина содержит все те же полезные вещества, в том числе антиоксиданты, что и обычный напиток. Все эти напитки, как и кофе, помогают быть бодрым и повышают настроение, заверил врач.

Белоусов отметил, для большинства людей кофеин не представляет никакой опасности, однако он может вызвать бессонницу вечером из-за стимулирующего эффекта. Употребление большого количества кофеина, добавил врач, может вызвать нежелательные побочные эффекты: нервозность, учащенное сердцебиение, тремор, расстройства желудка.

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      Александра Лисица
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