Врач назвала способ улучшить работу мозга

Врач Зухра Павлова: завтрак, содержащий белок, повышает концентрацию внимания

Завтрак, содержащий большое количество белка, не только насыщает, но и повышает концентрацию внимания, рассказала эндокринолог Зухра Павлова. Способ улучшить работу мозга доктор медицинских наук назвала в своем Telegram-канале.

По словам доктора, ученые провели эксперимент с участием 30 женщин с ожирением в возрасте от 18 до 30 лет. В один из дней их кормили на завтрак белковыми продуктами, во второй — углеводами, в третий день завтрак пропустили. Каждый день у участниц эксперимента измеряли уровень гормонов и чувство сытости. Также женщины проходили тесты на концентрацию внимания, добавила врач.

В результате ученые установили, что белковый завтрак благоприятно сказывается на внимании, насыщает быстрее по сравнению с другими блюдами той же калорийности, а чувство сытости после него остается надолго

Зухра Павлова эндокринолог

Напоследок эндокринолог напомнила, что рацион должен быть не только белковым, он должен содержать и жиры, и углеводы.

Ранее Зухра Павлова рассказала, что у тех, кто привык завтракать до восьми часов утра, риск развития сахарного диабета снижается на 59 процентов. По ее словам, такое влияние диеты связано с биологическими ритмами.