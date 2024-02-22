ВСУ атаковали российский регион дроном со взрывчаткой

ВСУ атаковали Белгородскую область дроном со взрывчаткой, его удалось посадить

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Белгородскую область беспилотником со взрывчаткой. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Дрон со взрывным устройством заметили на окраине села Цаповка Борисовского района. По данным из открытых источников, населенный пункт находится примерно в километре от российско-украинской границы.

Аппарат удалось приземлить с помощью инженерно-технических средств. При этот установленный на дроне боеприпас не сдетонировал, подчеркнул Гладков.

21 февраля ВСУ обстреляли поселок Ленинский Белгородской области из минометов. В результате взрыва снаряда пострадала местная жительница, ее контузило. Также при обстреле получили повреждения несколько частных домов.