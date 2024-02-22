Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:23, 22 февраля 2024Россия

ВСУ атаковали село российского региона с помощью беспилотников

Губернатор Гладков: ВСУ атаковали село Глотово с помощью БПЛА, пострадали двое

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали село Глотово Грайворонского городского округа с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В результате атаки пострадали два человека. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, беспилотники сбросили взрывных устройства на два грузовых автомобиля, в результате чего пострадали два водителя. «У одного мужчины осколочные ранения лица и руки, у второго — осколочное ранение руки. Оба пострадавших были доставлены в медицинское учреждение, где врачи оказывают им всю необходимую помощь», — написал Гладков.

Как указала губернатор, в результате первого взрыва загорелась машина, «которую потушили еще до приезда оперативных служб». Второй взрыв лишь повредил другой автомобиль.

Что думаешь? Оцени!
      Владислав Толстиков
      Обсудить
      Последние новости

      В ЕС ответили на слова Медведева о «русском» Киеве

      «Краснодар» объявил о трансфере бразильского футболиста

      Пассажирский самолет экстренно сел из-за найденной в туалете записки

      Известная телеведущая опровергла популярный стереотип о Жириновском

      Госдеп выразил надежду на скорое вступление Украины в НАТО

      Стало известно о финансовом давлении на Гагаузию со стороны Молдавии

      ВСУ атаковали село российского региона с помощью беспилотников

      Легионер клуба РПЛ сравнил цены в России и Бразилии

      Агата Муцениеце сняла на видео оголенный живот в ответ на обвинения в фотошопе

      Британские компании перешли на четырехдневку

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше