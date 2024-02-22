ВСУ атаковали село российского региона с помощью беспилотников

Губернатор Гладков: ВСУ атаковали село Глотово с помощью БПЛА, пострадали двое

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали село Глотово Грайворонского городского округа с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В результате атаки пострадали два человека. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, беспилотники сбросили взрывных устройства на два грузовых автомобиля, в результате чего пострадали два водителя. «У одного мужчины осколочные ранения лица и руки, у второго — осколочное ранение руки. Оба пострадавших были доставлены в медицинское учреждение, где врачи оказывают им всю необходимую помощь», — написал Гладков.

Как указала губернатор, в результате первого взрыва загорелась машина, «которую потушили еще до приезда оперативных служб». Второй взрыв лишь повредил другой автомобиль.