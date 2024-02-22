Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:47, 22 февраля 2024Бывший СССР

Украинский беспилотник атаковал автобус с пассажирами в Херсонской области

Сальдо: беспилотник ВСУ атаковал автобус с пассажирами в Херсонской области

Фото: Alina Smutko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотником маршрутный автобус в Херсонской области. В результате были ранены водитель и пассажирка, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram.

По его словам, бойцы ВСУ направили дрон на движущийся автобус на дороге Новая Каховка — Тополевка. «Водителю удалось сманеврировать, благодаря чему взрыв произошел снаружи», — сообщил Сальдо. Однако ранения получила женщина и водитель. Пассажирка была доставлена в больницу, уточнил он.

21 февраля ВСУ ударили по больнице имени Калинина в Донецке. Как сообщалось, медучреждение обстреляли из реактивной системы залпового огня «Град». Украинские войска попали по корпусу клинико-диагностической лаборатории и повредили два этажа. Уточнялось, что пострадала сотрудница больницы, ей была оказана медицинская помощь.

Что думаешь? Оцени!
      Кристина Есикова
      Обсудить
      Последние новости

      «Наверное, это должен быть Киев». Медведев назвал конечную цель СВО

      Жена Сарика Андреасяна попала в больницу

      Россияне назвали популярные у мужчин темы разговоров на работе

      Продюсер объяснил присвоение звания Примадонны Пугачевой

      Великобритания заявила об атаке на судно вблизи Йемена

      Пентагон сократит расходы на перевооружение

      В Белоруссии заявили о создании совместной с Россией программы вооружения

      Женщина сорвалась с 20-метровой высоты в горах и выжила

      Экс-глава отдела «Почты России» получила пять лет за многомиллионные хищения

      Украина нанесла удар по российскому региону кассетными снарядами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше