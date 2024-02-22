Украинский беспилотник атаковал автобус с пассажирами в Херсонской области

Сальдо: беспилотник ВСУ атаковал автобус с пассажирами в Херсонской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотником маршрутный автобус в Херсонской области. В результате были ранены водитель и пассажирка, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram.

По его словам, бойцы ВСУ направили дрон на движущийся автобус на дороге Новая Каховка — Тополевка. «Водителю удалось сманеврировать, благодаря чему взрыв произошел снаружи», — сообщил Сальдо. Однако ранения получила женщина и водитель. Пассажирка была доставлена в больницу, уточнил он.

21 февраля ВСУ ударили по больнице имени Калинина в Донецке. Как сообщалось, медучреждение обстреляли из реактивной системы залпового огня «Град». Украинские войска попали по корпусу клинико-диагностической лаборатории и повредили два этажа. Уточнялось, что пострадала сотрудница больницы, ей была оказана медицинская помощь.