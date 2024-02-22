Вупи Голдберг вступилась за дочь Барака Обамы на фоне ее критики

Вупи Голдберг поддержала дочь Барака Обамы Малию на фоне ее режиссерского дебюта

Голливудская актриса, писательница и продюсер Вупи Голдберг поддержала старшую дочь бывшего президента США Барака Обамы Малию на фоне ее режиссерского дебюта. Об этом пишет Page Six.

Голдберг вступилась за девушку после того, как пользователи социальных сетей высмеяли ее за то, что она решила не использовать знаменитую фамилию, взяв среднее имя Энн в качестве творческого псевдонима, для продвижения своего первого короткометражного фильма «Сердце».

«Если она знает, что она Обама, так почему вас это волнует? Почему тебя волнует, как она себя называет? Если она хотела бы называть себя Жанетт Макдональд, она имеет на это право! Если я могу быть Вупи Голдберг, она может быть тем, кем, черт возьми, она хочет быть!» — возмутилась актриса, призвав людей «оставить ребенка в покое».

Ранее Вупи Голдберг рассказала о неудачном опыте замужества. Актриса была замужем трижды и, по ее словам, каждый раз была счастлива развестись, поскольку чувствовала, что не создана для семейной жизни.