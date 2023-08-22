Голливудская актриса Вупи Голдберг призналась, что не создана для семейной жизни

Голливудская актриса, писательница и продюсер Вупи Голдберг рассказала о неудачном опыте замужества. Ее слова приводит издание Independent.

Голдберг была замужем трижды и, по ее словам, каждый раз была счастлива развестись, поскольку чувствовала, что не создана для семейной жизни. Более того, 67-летняя звезда фильма «Привидение» до сих пор не уверена, что была влюблена хотя бы в одного из своих мужей. Она призналась, что каждый раз вступала в брак под давлением окружения.

Люди ожидают, что у тебя будет парень, ожидают, что ты выйдешь замуж. Я продолжала делать то, о чем мне твердили все вокруг, пока не поняла, что не создана для этого [семейной жизни]. И тогда я подумала, что эта игра становится слишком дорогой и скучной Вупи Голдберг

Голдберг также отметила, что с каждым новым браком чувствовала все большее разочарование и неудовлетворенность, потому что не чувствовала того, что ей якобы «полагалось». Только наделав немало ошибок в романтических отношениях, актриса наконец осознала, что не обязана соответствовать ожиданиям окружающих, что стало для нее настоящим облегчением.

Ранее Голдберг раскрыла причину отсутствия бровей. По словам актрисы, в детстве ей их удалила мать, поскольку у нее начали образовываться шишки. С тех пор Голдберг ходит без них, потому что не знает своего лица с бровями.