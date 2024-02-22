Юрий Назаров объяснил русофобию покинувших страну артистов

Актер Юрий Назаров заявил о «либеральной гнили» покинувших Россию звезд

Народный артист России Юрий Назаров объяснил русофобские высказывания покинувших страну артистов. Его слова приводит aif.ru.

Назаров заявил, что актер Артур Смольянинов (внесен в реестр иноагентов, а также в список экстремистов и террористов) и шоумен Максим Галкин (внесен в реестр иноагентов) сформировались как личности после распада СССР и заразились «либеральной гнилью». «Юному поколению тогда внедрили в мозги, что русские — тупари и недоделки, хорошим многие годы провозглашалось все американское», — пояснил он.

По мнению актера, ругающие свою родину за рубежом звезды больны «холопским недугом» и готовы на многое, чтобы быть признанными на Западе. «Мне это чуждо до глубины души. Потому что я люблю свою страну, я знаю и помню нашу историю, я чувствую себя гражданином», — заключил Назаров.

Ранее Смольянинов заявил в разговоре с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров), что готов получить украинское гражданство.