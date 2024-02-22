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04:55, 23 февраля 2024Бывший СССР

Зеленский заявил о неизбежности победы на выборах президента

Зеленский заявил о неизбежности победы на выборах президента Украины
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Tobias SCHWARZ/Pool via Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Fox News завил, что непременно бы победил на выборах главы государства.

По его словам. он пользуется наибольшей популярностью у украинцев.

Президент Украины утверждает, что единственным способом организовать выборы сейчас является изменение законодательства. В условиях военного положения, введенного в 2022 году, выборы главы государства не проводятся.

Осенью 2023 года, когда звучали предложения провести выборы в Верховную раду, Зеленский потребовал прекратить «вбрасывать в общество» эту тему,

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      Марина Совина
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