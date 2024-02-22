Зеленский заявил о неизбежности победы на выборах президента

Зеленский заявил о неизбежности победы на выборах президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Fox News завил, что непременно бы победил на выборах главы государства.

По его словам. он пользуется наибольшей популярностью у украинцев.

Президент Украины утверждает, что единственным способом организовать выборы сейчас является изменение законодательства. В условиях военного положения, введенного в 2022 году, выборы главы государства не проводятся.

Осенью 2023 года, когда звучали предложения провести выборы в Верховную раду, Зеленский потребовал прекратить «вбрасывать в общество» эту тему,