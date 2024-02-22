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12:00, 22 февраля 2024Культура

Жена Сарика Андреасяна попала в больницу

Актриса Лиза Моряк попала в больницу с острым пищевым отравлением

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Жена режиссера Сарика Андреасяна, актриса Лиза Моряк попала в больницу. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Звезда попала в больницу с острым пищевым отравлением. «Ужасное состояние. Сейчас постараются привести меня в чувство», — сообщила она.

Моряк рассказала, что у нее выявили бактериальную инфекцию после употребления краба. «Представить себе не могу, сколько гадостей мы съедаем в ресторанах. Мой краб был вареный. Реакция организма была молниеносной», — сообщила она.

Актриса отметила, что в первые сутки после отравления ей стало еще хуже. Моряк сообщила, что сбивает температуру и пытается снять сильную интоксикацию.

Ранее в Москве срочно отменили спектакль с участием актера Федора Добронравова из-за болезни 62-летней звезды.

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      Мария Рюрикова
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