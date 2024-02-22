Женщина выиграла суд против решившего вылечить все зубы за один раз стоматолога

В Канаде женщина выиграла иск против дантиста, вылечившего 22 зуба за один прием

В Канаде женщина выиграла суд против стоматолога, который решил вылечить ей почти все зубы за один прием. Об этом сообщает CTV News.

Мари Харрисон пришла на прием к дантисту Кайлу Навроту 18 марта 2023 года, чтобы заменить шесть пломб на трех зубах, процедура должна была пройти под общим наркозом. Однако Наврот захотел вылечить женщине 22 зуба, которые нуждались в уходе и лечении, за раз, не спрашивая при этом ее разрешения. Пока женщина была без сознания, врач увеличил дозу наркоза и занимался ее зубами на протяжении восьми часов. При этом кроме Наврота и Харрисон в клинике никого не было.

По словам Харрисон, она была шокирована поведением дантиста. Кроме того, женщина в течение нескольких месяцев испытывала сильные боли, а из-за незаконченной работы над некоторыми зубами не хотела выходить на улицу — так плохо выглядела ее улыбка. В итоге женщина обратилась в суд с иском против Наврота и потребовала компенсацию в размере 35 тысяч канадских долларов (2,4 миллиона рублей).

В ходе судебного заседания Наврота признали виновным в нарушении профессиональной этики и в намеренном причинении вреда пациентке. Судья обязал выплатить Наврота выплатить Харрисон около 15 тысяч канадских долларов (примерно миллион рублей) в качестве компенсации за моральные страдания и «потерю возможности наслаждаться жизнью». Дантиста также отстранили от работы на 12 месяцев и заставили выплатить штраф за нарушение профессиональной этики в размере шести тысяч канадских долларов (410 тысяч рублей).

Ранее сообщалось, что жительница США подала в суд на стоматолога после того, как он попытался вылечить все ее больные зубы за один визит. Дантист решил не растягивать лечение и за пять часов поставил пациентке восемь коронок, очистил четыре зубных канала и поставил 20 пломб без ее ведома.