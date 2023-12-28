Женщина подала на стоматолога в суд за попытку вылечить 28 зубов за пять часов

Пациентка из США провела в кресле стоматолога пять часов и обратилась в суд

Женщина не вынесла пяти часов в кресле у дантиста и обратилась в суд. Об этом сообщает The Independent.

Жительница США Кэтлин Уилсон подала в суд на стоматолога Кевина Моллдрема после того, как он попытался вылечить все ее зубы за один визит. Когда Уилсон пришла на прием к Моллдрему, почти все ее зубы были в плачевном состоянии. Дантист решил не растягивать лечение и за один визит поставил пациентке 8 коронок, очистил 4 зубных канала и поставил 20 пломб. Этот стоматологический марафон занял у него пять часов и потребовал двойной дозы анестезии.

Пациентку расстроила поспешность врача и чрезмерная доза анестетиков. К тому же, после того как она провела в кресле врача пять часов, ей потребовалась помощь другого стоматолога, чтобы исправить часть работы Моллдрема.

«Кэти требовался неспешный, вдумчивый, осторожный и взвешенный план лечения, учитывая природу ее стоматологических проблем. Попытка запломбировать каждую дырку в каждом зубе во рту за одно посещение — это не только полная противоположность разумному подходу к делу, это просто негуманно», — сказал стоматолог, привлеченный к делу Моллдрема и Уилсон в качестве эксперта.

В рамках судебного процесса Уилсон надеется получить 50 тысяч долларов (4,6 миллиона рублей) компенсации.

Ранее сообщалось, что 60-летний житель Австралии едва не лишился жизни после визита к стоматологу. После удаления зуба у мужчины ухудшилось зрение, его стали мучить тошнота и головокружение. Компьютерная томография показала, что у него случилось внутримозговое кровоизлияние.