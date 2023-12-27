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20:03, 27 декабря 2023Из жизни

Мужчина едва не лишился жизни после визита к стоматологу

В Австралии у мужчины случилось внутримозговое кровоизлияние после удаления зуба

Фото: Caroline LM / Unsplash

60-летний житель Австралии едва не лишился жизни после визита к стоматологу. Об этом сообщает ScienceAlert.

После удаления зуба у мужчины ухудшилось зрение, его стали мучить тошнота и головокружение. Компьютерная томография показала, что у него случилось внутримозговое кровоизлияние.

Причиной оказалось редкое наследственное заболевание — церебральная аутосомно-доминантная артериопатия с субкортикальными инфарктами и лейкоэнцефалопатией (синдром ЦАДАСИЛ). Оно поражает головной мозг вследствие мутации гена NOTCH3 в 19-й хромосоме. От этого синдрома страдают двое из 100 тысяч человек.

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Австралийцу назначили лечение, которое помогло стабилизировать его состояние. После этого ему прописали длительный курс ацетилсалициловой кислоты для лучшей циркуляции крови и лекарство, контролирующее кровяное давление.

У молодых людей синдром ЦАДАСИЛ может проявляться такими симптомами, как мигрень и аффективные расстройства. В более зрелом возрасте у людей с подобным заболеванием могут случиться инсульт, псевдобульбарный паралич, а также возникнуть деменция. В худшем случае синдром приводит к вегетативному состоянию и летальному исходу.

Ранее сообщалось, что женщина из Великобритании пожаловалась на неизвестную болезнь, которая заставляет ее кожу покрываться корками. Тело британки негативно реагирует почти на все.

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