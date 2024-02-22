Женщина выиграла в лотерею 116 миллионов рублей и бросила бойфренда

В Великобритании женщина выиграла £1 млн и бросила бойфренда, чтобы не делиться

Жительница Великобритании купила выигрышный лотерейный билет вместе с бойфрендом и бросила его, чтобы не делить денежный приз. Об этом сообщает The Sun.

37-летняя Шарлотта Кокс и 39-летний Майкл Картлидж из города Спалдинг, графство Линкольншир, стали победителями в прошлом году. Партнеры шли в магазин, чтобы купить блины с уткой на ужин, когда Картлидж предложил Кокс принять участие в лотерее. Женщина заявила, что у нее нет денег, и тогда партнер решил перевести необходимую сумму на ее банковский счет. Однако из-за плохого интернет-соединения сделать этого он не смог, и Кокс самостоятельно приобрела несколько билетов. Деньги Картлиджа перечислились партнерше уже после покупки билетов.

Вскоре партнеры стерли защитный слой с билетов, и один из них оказался выигрышным. Пара сорвала куш в размере одного миллиона фунтов стерлингов (116,4 миллиона рублей). Кокс и Картлидж сразу отметили радостное событие и стали планировать совместные траты. Возлюбленные говорили о покупке дома и новой машины для Кокс.

Однако в один из дней женщина внезапно исчезла без объяснений. Через приятеля Картлидж узнал, что женщина решила разорвать с ним отношения и попросила его покинуть дом. «Я подумал: "Ну вот, началось". Она оставила лотерейный билет дома, поэтому я забрал его и уехал к матери», — рассказывает мужчина. Затем он передал билет сотрудникам лотереи и рассказал им о сложившейся ситуации. Картлидж объяснил, что Кокс приобрела билеты по его инициативе, и он перевел ей деньги на их покупку. По его мнению, выигрыш должен был быть разделен поровну.

Чтобы доказать свои слова, мужчина попросил сотрудников лотереи просмотреть записи с камер видеонаблюдения в магазине. После этого представитель лотереи заявил, что приз разделят между Кокс и Картлиджем. Пара помирилась и оставила споры в прошлом.

Однако менее чем через две недели у лотереи сменился владелец, и Картлиджу сообщили, что весь выигрыш принадлежит Кокс. Теперь женщина утверждает, что партнер не переводил ей деньги, и не хочет иметь с ним ничего общего.

Ранее сообщалось, что в США неизвестный победитель розыгрыша лотереи Mega Millions не явился за призом и лишился 36 миллионов долларов. Теперь участник лотереи не сможет получить выигрыш, даже если обратится за ним.