Среда обитания
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17:20, 22 февраля 2024Среда обитания

Жителей российского региона научили правильно падать на плохо убранный снег

Вместо устранения гололеда на улице жителей Оренбуржья призвали правильно падать

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Власти Оренбургской области вместо того, чтобы устранить гололед на дорогах, решили научить жителей правильно падать. Видео с советами по приземлению на плохо убранный снег опубликовал областной Минздрав, пишет «Подъем».

В ведомстве уточнили, что подобные инструкции для профилактики травм сотрудники выпускают регулярно. «Мы периодически делаем подобного рода публикации. Профилактика травм. Герой [ролика] не пострадал», — рассказали в министерстве.

При этом ранее губернатор Оренбуржья Денис Паслер раскритиковал работу областной администрации по уборке осадков и наледи, назвав ситуацию на улицах «хозяйственной импотенцией». После этого власти Оренбурга предложили ужесточить наказание для управляющих компаний и предпринимателей за некачественную уборку дорог.

Ранее в Татарстане уволили чиновницу, которая попросила жителей региона не жаловаться ей на невывезенный снег. Сотрудница райисполкома заявила, что не разбирается в уборке дорог от снега и не работает с тракторами.

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      Нина Ташевская
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