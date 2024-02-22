Жителей российского региона научили правильно падать на плохо убранный снег

Вместо устранения гололеда на улице жителей Оренбуржья призвали правильно падать

Власти Оренбургской области вместо того, чтобы устранить гололед на дорогах, решили научить жителей правильно падать. Видео с советами по приземлению на плохо убранный снег опубликовал областной Минздрав, пишет «Подъем».

В ведомстве уточнили, что подобные инструкции для профилактики травм сотрудники выпускают регулярно. «Мы периодически делаем подобного рода публикации. Профилактика травм. Герой [ролика] не пострадал», — рассказали в министерстве.

При этом ранее губернатор Оренбуржья Денис Паслер раскритиковал работу областной администрации по уборке осадков и наледи, назвав ситуацию на улицах «хозяйственной импотенцией». После этого власти Оренбурга предложили ужесточить наказание для управляющих компаний и предпринимателей за некачественную уборку дорог.

Ранее в Татарстане уволили чиновницу, которая попросила жителей региона не жаловаться ей на невывезенный снег. Сотрудница райисполкома заявила, что не разбирается в уборке дорог от снега и не работает с тракторами.