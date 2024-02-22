«Уральские авиалинии» планируют летать в Харбин из пяти городов России

Жителям пяти городов России станут доступны прямые рейсы в китайский Харбин. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Стало известно, что авиакомпания «Уральские авиалинии» весной 2024 года планирует летать в популярный китайский город из Владивостока, Екатеринбурга, Иркутска, Красноярска и Новосибирска.

Отмечается, что билетов по этим направлениям в продаже пока нет. Однако отдельные рейсы уже появились в расписании региональных аэропортов.

«Так, в расписании Кольцово рейс U6-755 Екатеринбург — Харбин указан с 1 апреля, — говорится в сообщении. — Из Красноярска полетная программа в Харбин стартует с 31 марта».

Ранее в феврале стало известно, что китайцы массово устремились в Приморье. За 2023 год этот российский регион посетило почти 130 тысяч путешественников из КНР.