Жителям столицы посоветовали переехать в новую Москву

Москвичам оказалось доступно 6 % от общего объема жилья по льготной ипотеке

С новыми условиями льготной ипотеки в старых границах Москвы доступными оказались только шесть процентов от общего объема жилья. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов.

Условия ипотеки с государственной поддержкой позволят получить не более 8,57 миллиона рублей. Жители столицы могут взять кредит на 6 миллионов рублей и внести 30 процентов первоначального взноса, напомнила основатель «Бест-Новострой» Ирина Доброхотова.

Таким образом, доступными оказываются менее 2,5 тысячи объектов в старых границах Москвы по данным аналитического сервиса bnMAP.pro. В основном это квартиры в жилых комплексах стандарт и комфорт класса, указывает директор по продажам Est-a-Tet Романа Соколова.

Чаще всего они находятся в районах за МКАД — Молжаниново, Южное Бутово, Зеленоград или в спальных районах относительно близко к МКАД с «внутренней» стороны — Западное Дегунино, Северное и Южное Медведково, Очаково-Матвеевское. Почти все квартиры являются студиями площадью до 22 квадратных метров, редко до 24.

При этом в Новой Москве возможностей значительно больше. Под условия здесь подпадает около трети от всего предложения, что составляет около 7,2 тысячи лотов, сообщила Доброхотова. При этом у жителей столицы есть возможность приобрести не только студию, но и однокомнатную квартиру.

На рынке вторичной недвижимости за сумму льготной ипотеки в Москве возможно приобрести студию или однокомнатную квартиру, но придется поискать, заявила замруководителя департамента новостроек компании «ТСН Недвижимость» Ольга Клапанюк. Она уточнила, что предложения в основном расположены далеко за МКАД.

Ранее сообщалось, что за год предложение малогабаритных квартир площадью до 38 квадратных метров в новостройках Москвы сократилось на 25 процентов.