Политолог назвал преимущества кандидатов в президенты США Байдена и Трампа

Политолог Дудаков: рейтинг Трампа и бюджет Байдена — преимущество кандидатов

Конкуренция между действующим президентом США Джо Байденом и экс-лидером страны Дональдом Трампом в гонке за кресло главы государства будет серьезной, считает политолог-американист Малек Дудаков. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал преимущества обоих кандидатов в предвыборной кампании.

«Что касается Трампа, его преимущество в том, что рейтинги у него хорошие сейчас. В большинстве последних опросов он обходит Байдена. Эпоха Трампа гораздо более хаотичная, но сейчас воспринимается уже гораздо лучше американцами на фоне всех проблем эпохи Байдена. Плюс Трамп сделал ставку на разрешение каких-то конкретных ключевых вопросов, которые волнуют американцев, то есть хочет разобраться с миграционным кризисом, с преступностью, с наркоманией, с экономикой, в то время как Байден делает ставку на какую-то большую геополитику, которая носит более абстрактный характер для избирателей», — сказал он.

У Трампа преимущества в том, что ему не приходится сейчас отвечать за все кризисы, а Байдену приходится. В 20-м году ситуация была обратная — Трампу приходилось отвечать за историю с пандемией, рецессией, а Байден его критиковал Малек Дудаков политолог-американист

По словам американиста, сейчас Дональд Трамп опережает своего соперника, судя по предвыборным рейтингам. Однако до дня голосования ситуация может поменяться, считает он.

Что касается плюсов и сильных сторон Байдена, это статус инкумбента, то есть действующего президента. Это всегда создает преимущество любому президенту, который идет на переизбрание. Хоть Трамп в 2020 году проиграл, будучи тоже инкумбентом, но в большинстве своем те, кто занимают пост президента, переизбираются на второй срок Малек Дудаков политолог-американист

«Плюс сейчас его преимущество — это большой размер предвыборного бюджета. Он собрал больше 100 миллионов долларов на свое переизбрание, у него денег примерно в два раза больше, чем у Трампа. И я вполне допускаю, что ситуация по каким-то направлениям может выправиться ближе к выборам, например, в экономике будет чуть получше или во внешней политике что-то разрешится, и тогда это поможет рейтингам Байдена. Но пока повестка почти на всех направлениях негативная», — добавил политолог.

Как писала газета The New York Times, Джо Байден занял 14-ю строчку в рейтинге лучших американских лидеров. Согласно опросу ученых, проведенному ко Дню президентов, его главным достижением стала победа над предшественником на выборах. Лидирующие позиции традиционно достались Аврааму Линкольну, Франклину Рузвельту, Джорджу Вашингтону, Теодору Рузвельту и Томасу Джефферсону.