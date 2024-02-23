BAIC ответил на критику хозяйки сломавшегося нового автомобиля

РГ: BAIC ответил на критику владелицы сломавшегося нового седана

Китайская автомобильная компания BAIC ответила на критику хозяйки нового седана U5 Plus, сломавшегося после покупки. Об этом сообщила «Российская газета».

Ранее в сети появилось видео, в котором владелица BAIC U5 Plus рассказала о постоянных поломках нового автомобиля. У седана поочередно отказывали то камера кругового обзора, то ABS, то аудиосистема. А после в придачу лопнуло лобовое стекло, рассказала разгневанная автовладелица.

Компания BAIC тут же выступила с ответным обращением: «На данный момент на автомобиле клиента устранена неисправность ABS, а также проведена русификация мультимедийной системы. Вопрос с работой сенсорного дисплея, судя по всему, связан с сильными морозами в январе».

Стоимость седанов BAIC U5 Plus в России начинается от 1,7 миллиона. Автомобили собирают на калининградском заводе «Автотор», но комплектующие поставляют из Китая.

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