Беспилотник ВСУ сбросил взрывчатку на автомобиль рядом с жилым домом в России

БПЛА ВСУ атаковал взрывным устройством автомобиль рядом с жилым домом в Шебекино

Город Шебекино Шебекинского городского округа в Белгородской области подвергся атаки беспилотного летающего аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

БПЛА сбросил взрывное устройство на автомобиль, припаркованный рядом с частным жилым домом. Глава региона отметил, что в происшествии никто не пострадал. «От взрыва посечены легковой автомобиль и забор. Оперативные службы работают на месте», — добавил Гладков.

Ранее беспилотник ВСУ сбросил взрывчатку возле продуктового магазина в селе Козинка Грайворонского городского округа Белгородской области. Взрыв выбил стекла в магазине и повредил кровью, осколками подсекло находящийся рядом автомобиль.