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14:02, 23 февраля 2024Россия

Беспилотник ВСУ сбросил взрывчатку на автомобиль рядом с жилым домом в России

БПЛА ВСУ атаковал взрывным устройством автомобиль рядом с жилым домом в Шебекино
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Город Шебекино Шебекинского городского округа в Белгородской области подвергся атаки беспилотного летающего аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

БПЛА сбросил взрывное устройство на автомобиль, припаркованный рядом с частным жилым домом. Глава региона отметил, что в происшествии никто не пострадал. «От взрыва посечены легковой автомобиль и забор. Оперативные службы работают на месте», — добавил Гладков.

Ранее беспилотник ВСУ сбросил взрывчатку возле продуктового магазина в селе Козинка Грайворонского городского округа Белгородской области. Взрыв выбил стекла в магазине и повредил кровью, осколками подсекло находящийся рядом автомобиль.

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      Александра Качан
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