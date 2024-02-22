Беспилотник ВСУ сбросил взрывчатку рядом с магазином в российском регионе

Гладков: дрон ВСУ сбросил взрывчатку возле магазина в белгородском селе Козинка

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбросил взрывчатку возле продуктового магазина в селе Козинка Грайворонского городского округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, пострадавших нет, однако в магазине выбиты стекла и повреждена кровля. Кроме того, осколками посекло одну машину. На месте работают оперативные службы.

Ранее атаке дронов также подверглось село Глотово Грайворонского городского округа. Там беспилотники ВСУ сбросили взрывчатку на два грузовых автомобиля с водителями внутри. Мужчины получили осколочные ранения. Их госпитализировали.

21 февраля еще один беспилотник ВСУ, оснащенный взрывным устройством, заметили на окраине села Цаповка Борисовского района, которое находится примерно в километре от российско-украинской границы. Аппарат удалось приземлить, избежав детонации боеприпаса.