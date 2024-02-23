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07:39, 23 февраля 2024Бывший СССР

Российские бойцы на багги ушли от дрона-камикадзе ВСУ в Авдеевке

Бойцы группировки «Центр» на багги ушли от дрона-камикадзе ВСУ в Авдеевке

Бойцы группировки российских войск «Центр» на багги ушли от летящего на них дрона-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Авдеевке в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает РИА Новости.

Происходящее запечатлела камера на каске российского военного. Отмечается, что во время поездки бойцы заметили летящий на них FPV-дрон.

В распоряжении РИА Новости появилось видео с камеры на каске российского военного. Бойцы во время поездки на багги замечают летящий на них FPV-дрон. Чтобы обмануть оператора украинского дрона, водитель набрал скорость и стал маневрировать. Вскоре рядом с машиной раздался взрыв. В результате все российские военные оказались целы, некоторые из них получили легкую контузию.

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      Марина Совина
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