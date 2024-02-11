Российские военные захватили атаковавший их украинский дрон

Военный Якорь: российский расчет захватил атаковавший его FPV-дрон-камикадзе ВСУ

Российские военные захватили атаковавших их дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил РИА Новости командир расчета беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) группировки войск «Днепр» с позывным «Якорь».

По его словам, украинский беспилотник при атаке на российский расчет потерял управление, упал, но не сдетонировал. «Было такое, что FPV-дрон-камикадзе прилетел в кабину и, не взорвавшись, на две части просто разбился. Мы забрали FPV-дрон-камикадзе, а боеприпас оставили там», — рассказал он.

Ранее командир технического отдела батальона «Спарта» с позывным Лего рассказал, что ВСУ применяют сельскохозяйственные дроны для сброса 155-миллиметровых артиллерийских снарядов.

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