Диетолог назвала способы набрать мышечную массу без яиц и мяса

Диетолог Микитюк призвала есть устриц и гречку для набора мышечной массы

Для набора мышечной массы следует есть гречку, устрицы и некоторые другие продукты, рассказала диетолог Людмила Микитюк. Способы получить накачанную фигуру она назвала в комментарии для NEWS.RU.

По словам специалистки, для набора мышечной массы необязательно есть много мяса, яиц или творога. Для развития мускулатуры подойдут и некоторые растительные и морепродукты. Поэтому тех, кто хочет получить бицепсы, она призвала добавить в меню миндаль, устриц, гречку, рис и овсянку.

Устрицы содержат более 20 граммов белка на 100 граммов веса 20 граммов белка

Также нужно есть больше овощей и фруктов, содержащих антиоксиданты, витамин С и клетчатку. Диетолог рекомендовала добавить к рациону дополнительные 250-500 калорий, так как для лучшего усвоения белка и роста мышц требуется положительный энергетический баланс, при котором нужно получать больше калорий, чем сжигать.

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