В США арестовали 83-летнего «прыгающего бандита». Как ему удалось ограбить семь банков за полгода?

В США арестовали 83-летнего мужчину, ограбившего семь банков за полгода

18 февраля СМИ штата Иллинойс, а потом и всех США сообщили о поимке 83-летнего преступника Дональда Беннетта. Оказалось, что он с подельником ограбил не меньше семи отделений банков с лета 2023 года. «Лента.ру» рассказывает самую странную американскую криминальную историю начала года.

Банду Беннетта задерживали полицейские и агенты ФБР

В полночь 14 февраля жителей трейлерного парка в городе Оук-Лоун разбудили взрывы и вспышки. Оказалось, что местные правоохранители вместе с агентами ФБР задержали опасных преступников, которые скрывались в одном из домов. Специальные средства в виде светошумовых гранат полицейский спецназ применил, потому что бандиты были вооружены.

Во взятом штурмом доме были схвачены 83-летний Дональд Беннетт, 55-летний Эдвард Бинерт и некая женщина, личность которой не раскрывается. Через несколько дней в СМИ начали появляться новости о задержании, вероятно, самого пожилого грабителя банков если не в США, то в Иллинойсе точно.

Более того, вскоре выяснилось, что Дональд Беннетт провел в тюрьме больше 50 лет, да и вообще в свое время был известным персонажем криминального мира.

Агенты ФБР хорошо знали Дональда Беннетта еще с 1980-х годов. Однако впервые он попал за решетку еще в 1967-м. Тогда ему дали сразу двадцатилетний срок за вооруженное нападение. В 1987 году 45-летнего Беннетта перевели из тюрьмы в специальный реабилитационный центр, где содержатся преступники, готовящиеся вернуться в общество после длительного заключения

Судя по всему, тюрьма с перевоспитанием мужчины не справилась, потому что, оказавшись вне ее стен, он немедленно взялся за старое.

Из реабилитационного центра он попросту сбежал и вместе с подельником Стивеном Китом начал грабить банки в окрестностях Чикаго. Банда быстро запомнилась пострадавшим и полиции, потому что действовала очень нагло и достаточно изобретательно.

Дональд Беннетт во время ограбления Фото: U.S. District Court

Беннетта и его подельника называли «прыгающими бандитами»

Все преступления проходили по одной схеме. Кит, вооруженный обрезом двустволки, входил в отделение банка и выкрикивал сакраментальное «Никому не двигаться, это ограбление!», после чего в здание врывался Беннетт с пистолетом в руках. Он одним прыжком перемахивал через стойку, отделявшую посетителей от сотрудников, и начинал запихивать деньги в сумку. При этом на нем всегда был яркий рыжий парик. Грабителей сразу же прозвали «прыгающими бандитами».

Собрав деньги, преступники покидали банк и скрывались на автомобиле. Для каждого нового дела они покупали какую-нибудь развалюху за копейки, добирались на ней до «Кадиллака» Беннетта и уезжали на нем. Во времена, когда камеры наблюдения устанавливали далеко не на каждом углу и даже не в каждом учреждении, этого было вполне достаточно, чтобы не быть пойманным по горячим следам.

Первое ограбление Беннетт и Кит совершили 4 сентября 1987-го. К 10 ноября, когда их взяли, преступники успели ограбить пять банков и других финансовых учреждений и завладеть 83 тысячами долларов. Сегодня это было бы более 225 тысяч долларов или 20,7 миллиона рублей

Кстати, арестовали «прыгающих бандитов» не благодаря блестящей работе следователей, а из-за случайной ошибки. Во время последнего ограбления они по незнанию припарковали свой «Кадиллак» у дома полицейского, который как раз чистил лужайку от опавших листьев. Сержанту показалось странным, что водитель и пассажир не пошли к какому-то дому, а почему-то взобрались на железнодорожную насыпь и скрылись за ней.

Когда полицейский узнал об ограблении неподалеку, он сразу же передал приметы автомобиля и двоих странных неизвестных коллегам. 10 ноября Беннетта и Кита взяли. В 1989-м Беннетта приговорили к 50 годам тюрьмы. Киту дали 38 лет.

Как рассказал в том же году в интервью Chicago Tribune детектив Майк Каммингс, один из полицейских спросил Беннетта после ареста: «Что ты будешь делать, когда выйдешь на свободу? Тебе будет за 60 или даже за 70». На это бандит ответил: «Опять буду прыгать через банковские стойки. Правда, это будет уже не так просто».

Дональд Беннетт с накладной бородой и в парике во время ограбления Фото: FBI

Беннетт освободился за три года до начала новой серии ограблений

В 2020-м Беннетта освободили условно-досрочно после 31 года заключения. Два года спустя он обратился к суду с просьбой полностью снять с него ограничения УДО. 81-летний преступник пожаловался, что уже и так провел в тюрьме или под надзором три десятилетия.

Все, что я хочу, это провести оставшееся мне время с семьей. При всем уважении, пришло время положить конец этому кошмару Дональд Беннетт из письма в суд, 2022 год

В ноябре 2022-го суд удовлетворил просьбу старика. Впрочем, Беннетту хватило семи месяцев общения с родными, чтобы снова задуматься о любимой «профессии».

С июня 2023 года в окрестностях Чикаго снова начали происходить ограбления банков. В отделения, как и 30 лет назад, входили вооруженные мужчины в париках и требовали отдать им деньги. Правда, на этот раз парики были каштановыми, а еще на преступниках были фальшивые бороды. После ограблений они скрывались на взятой в аренду машине.

К делу сразу же привлекли ФБР. Агенты быстро заподозрили, что имеют дело с одним из тех самых «прыгающих бандитов». Хотя через стойки он уже не прыгал, в целом почерк был похож. Вскоре догадка подтвердилась, а 14 февраля Беннета и его сообщника взяли после пяти ограблений. Их добычей стали более 30 тысяч долларов.

Причем Беннетт снова попался из-за просчета с машиной. Выяснилось, что он арендовал ее на свое настоящее имя, хотя и использовал украденный регистрационный номер

Краденый автомобильный номер, найденный после задержания Беннетта и Бинерта Фото: FBI

Его новым подельником оказался 55-летний Эдвард Бинерт. Они познакомились в тюрьме еще в 2006 году. Бинерт также отбывал срок за ограбление банка. В 2003 году он несколько часов держал в заложниках четверых сотрудников банка в городе Плейнфилд во все том же Иллинойсе. В 2004-м он признался, что совершил еще три ограбления на общую сумму 150 тысяч долларов. Похоже, лучшего подельника пожилому уголовнику было не найти.

Беннетт не самый возрастной грабитель в истории

Почему Беннетт на самом деле решил снова грабить банки, пока неизвестно. Впрочем, он обещал вернуться к этому занятию 35 лет назад, и слово свое сдержал. Правда, через стойки уже не перепрыгивал. Профессор криминалистики и психологии Чикагского университета Лойолы Артур Луиджио заявил в интервью CBS Chicago, что для столь пожилого человека такой ход мог быть попыткой вернуться в прошлое.

Возможно, это чувство опыта, уверенности в себе. У него был длинный перерыв, но он вернулся к занятию, которое хорошо знает

Артур Луиджио

Может показаться, что Беннетт стал чуть ли не самым пожилым грабителем банков в истории, но есть по крайней мере один человек, опередивший его. В период с 1998 по 2003 год Джи Эл Хантер Раунтри ограбил три банка. Во время первого преступления ему было 86 лет.

Правда, Раунтри никогда не был уголовником. Более того, большую часть жизни он был образцом воплощения американской мечты. Он владел собственной успешной компанией и хорошо зарабатывал. Однако в конце 90-х его фирма обанкротилась. Пожилой мужчина решил, что виноваты в этом банкиры. Он считал, что не совершает преступления, а возвращает свои деньги.

После первого налета его приговорили к трем годам условно. После второго посадили на три года. Выйдя на свободу, он тут же отправился грабить банк снова. На этот раз 91-летнему мужчине дали 12 лет заключения. Через несколько месяцев после последнего приговора он скончался за решеткой. Для многих Раунтри стал чем-то вроде народного героя, который в одиночку противостоял бездушной машине капитализма.

Дональд Беннетт без парика Фото: U.S. District Court records

Впрочем, вряд ли подобная слава ждет Беннетта. Его преступления всегда были нужны только ему. После нового ареста «прыгающего бандита» многие СМИ написали, что теперь он из тюрьмы не выйдет никогда.

