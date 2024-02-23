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06:33, 23 февраля 2024Наука и техника

ChatGPT назвали угрозой для выборов

Time: использующие ChatGPT хакеры активизируются перед выборами в 2024 году

Фото: Uli Deck / dpa / Globallookpress.com

Специалисты компании CrowdStrike предупредили о киберпреступниках, которые захотят повлиять на выборы по всему миру с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает журнал Time.

В регулярном отчете аналитики фирмы заметили, что в 2024 году половина населения мира примет участие в голосовании на разных уровнях. В связи с этим крайне велик риск того, что хакеры захотят использовать ChatGPT и прочие ИИ-инструменты для того, чтобы ввести избирателей в заблуждение или иным способом повлиять на результаты выборов.

Инженеры CrowdStrike назвали чат-боты и прочие подобные сервисы потенциальной угрозой для выборов. Следы, которые указывают на создание инструментов для генерирования фейков и фальсификаций, они обнаружили в сети. «Учитывая легкость, с которой инструменты ИИ могут генерировать обманчивые, но убедительные повествования, злоумышленники будут активно использовать их», — заметили авторы отчета.

По словам специалистов, сложно предсказать, насколько хакеры смогут повлиять на выборы. Но, по их мнению, рост их активности в последнее время очевиден.

В середине февраля представители OpenAI и Microsoft рассказали, что качество хакерских атак улучшилось благодаря искусственному интеллекту. Аналитики выделили группы хакеров из России, Северной Кореи, Ирана и Китая.

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      Андрей Ставицкий
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