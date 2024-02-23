Газманов рассказал о мечте встретиться со Сталиным или Жуковым

Певец, композитор Олег Газманов рассказал о мечте встретиться с великими полководцами и другими выдающимися личностями Великой Отечественной войны. В интервью проекту «ТАСС Дети», народный артист России заявил, что хотел бы поговорить с Георгием Жуковым и Иосифом Сталиным.

«Кадры, которые он подобрал, помогли нам победить в Великой Отечественной войне», — высказался народный артист России о Сталине.

Рассказывая о легендарном летчике Алексее Маресьеве, артист заявил, что хотел бы поговорить с ним, чтобы понять, насколько огромной может быть сила духа человека.

Газманов заявил, что когда ты сам за себя, достичь чего-то значимого трудно. Если же ты за страну, за людей, то человек в невыносимых условиях может преодолеть все, и привел в пример подвиг Зои Космодемьянской.

Ранее Газманов оправдался за наличие недвижимости в недружественных странах. Артист подтвердил наличие у него двух квартир в Италии и Латвии.