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10:26, 23 февраля 2024Культура

Газманов рассказал о мечте встретиться с великими полководцами

Газманов рассказал о мечте встретиться со Сталиным или Жуковым

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Певец, композитор Олег Газманов рассказал о мечте встретиться с великими полководцами и другими выдающимися личностями Великой Отечественной войны. В интервью проекту «ТАСС Дети», народный артист России заявил, что хотел бы поговорить с Георгием Жуковым и Иосифом Сталиным.

«Кадры, которые он подобрал, помогли нам победить в Великой Отечественной войне», — высказался народный артист России о Сталине.

Рассказывая о легендарном летчике Алексее Маресьеве, артист заявил, что хотел бы поговорить с ним, чтобы понять, насколько огромной может быть сила духа человека.

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Газманов заявил, что когда ты сам за себя, достичь чего-то значимого трудно. Если же ты за страну, за людей, то человек в невыносимых условиях может преодолеть все, и привел в пример подвиг Зои Космодемьянской.

Ранее Газманов оправдался за наличие недвижимости в недружественных странах. Артист подтвердил наличие у него двух квартир в Италии и Латвии.

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      Алиса Дмитриева
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