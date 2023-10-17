Газманов оправдался за наличие квартир в недружественных странах

Певец Олег Газманов оправдался за наличие квартир в Латвии и Италии

Народный артист России Олег Газманов оправдался за то, что у него есть недвижимость в недружественных странах. Певец высказался на эту тему на творческой встрече со своим участием, его слова приводит Telegram-канал Daily Strom.

Артист подтвердил наличие у него двух квартир в Италии и Латвии. Газманов также отметил, что в данный момент он не может проживать там из-за того, что находится под санкциями.

«Да, у меня две квартиры: одна в Юрмале, вторая в Италии. Я для себя решил так — это сопутствующие потери. Я не думаю, как это там назад возвращать, не возвращать. Они их там заморозили, то есть не дают мне там жить. Потом опять будут писать, что Газманов лишился [квартир]… Да сколько можно уже это все», — заявил певец.

Артист также признался, что факт нахождения под санкциями его радует. «Если во мне "партнеры" западные видят угрозу — я полезен своей стране», — убежден он.

В 2022 году Газманов рассказал, что пока не планирует продавать свою квартиру в латвийской Юрмале. Певец поделился, что не может поехать в Латвию, однако продолжает платить налог на недвижимость и вносить коммунальные платежи.