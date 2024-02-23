Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:08, 23 февраля 2024Бывший СССР

Кадыров рассказал о личной встрече с Путиным

Кадыров встретился с Путиным и доложил о направлениях развития Чечни
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Михаил Метцель / POOL / РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram рассказал о личной встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

«Глава государства интересовался социально-экономической обстановкой в Чеченской Республике, планами по развитию региона на 2024 год. Доложил ему о наиболее важных направлениях развития республики, требующих внимания и участия федерального центра, об инвестиционных проектах. Как всегда, Владимир Владимирович не оставил без внимания ни один вопрос», — написал он.

Кадыров подчеркнул, что каждая такая встреча «проходит с полным погружением нашего президента в процессы внутри Чеченской Республики и заканчивается принятием взвешенных и продуманных решений». Он добавил, что доложил Путину о боевом состоянии чеченских подразделений, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции на Украине.

«Владимир Владимирович высоко оценил достижения чеченских бойцов и их вклад в ход проведения специальной военной операции и попросил передать им слова благодарности, искренние поздравления и наилучшие пожелания в связи с Днем защитника Отечества», — заявил Кадыров, отметив, что чуткое внимание со стороны президента вызывает у него уважение и чувство гордости за страну.

Ранее Кадыров рассказал, что расположенному в Гудермесе Российскому университету спецназа присвоено имя Путина.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Астахова
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский заявил о подготовке нового контрнаступления. Целью Украины станет Черное море

      Кадыров рассказал о личной встрече с Путиным

      Зеленский снялся в сериале Netflix

      ЕС опубликовал новый список попавших под санкции россиян

      В Польше неизвестные снова высыпали украинское зерно на рельсы

      Польша получит 137 миллиардов евро из бюджета ЕС

      Лавров обсудил с президентом Бразилии ситуацию на Украине

      Жителям освобожденной Авдеевки выдали первые паспорта РФ

      Байден перепутал имя Навальной после встречи с ней

      В России отреагировали на заявление Зеленского о подготовке к наступлению

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше