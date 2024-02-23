Кадыров рассказал о личной встрече с Путиным

Кадыров встретился с Путиным и доложил о направлениях развития Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram рассказал о личной встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

«Глава государства интересовался социально-экономической обстановкой в Чеченской Республике, планами по развитию региона на 2024 год. Доложил ему о наиболее важных направлениях развития республики, требующих внимания и участия федерального центра, об инвестиционных проектах. Как всегда, Владимир Владимирович не оставил без внимания ни один вопрос», — написал он.

Кадыров подчеркнул, что каждая такая встреча «проходит с полным погружением нашего президента в процессы внутри Чеченской Республики и заканчивается принятием взвешенных и продуманных решений». Он добавил, что доложил Путину о боевом состоянии чеченских подразделений, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции на Украине.

«Владимир Владимирович высоко оценил достижения чеченских бойцов и их вклад в ход проведения специальной военной операции и попросил передать им слова благодарности, искренние поздравления и наилучшие пожелания в связи с Днем защитника Отечества», — заявил Кадыров, отметив, что чуткое внимание со стороны президента вызывает у него уважение и чувство гордости за страну.

Ранее Кадыров рассказал, что расположенному в Гудермесе Российскому университету спецназа присвоено имя Путина.