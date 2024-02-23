Лукашенко назвал причину спокойствия в Белоруссии

Лукашенко: белорусские спецслужбы перекрывают каналы поставки оружия в страну

Белорусские спецслужбы внедряются в террористические группы и перекрывают каналы поставок оружия в республику. Об этом рассказал президент страны Александр Лукашенко, его цитирует РИА Новости.

«У нас спокойствие и тишина, потому что наши парни внедряются в террористические группы с риском для своей жизни, перекрывают каналы поставок в страну смертоносного оружия и боеприпасов, пресекают шпионскую деятельность зарубежных спецслужб», — заявил Лукашенко.

Глава государства поблагодарил силовиков за службу.

Ранее министр обороны республики Виктор Хренин заявил, что на границе Украины и Белоруссии стоит группировка численностью более ста тысяч человек. При этом он отметил, что такая ситуация не предусматривает наращивание Минском сил в этом районе.