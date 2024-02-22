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13:07, 22 февраля 2024Бывший СССР

В Белоруссии сообщили о стотысячной группировке ВСУ на границе

Глава МО Хренин: Украина держит на границе с Белоруссией 112 тысяч военных

Фото: Gleb Garanich / Unsplash

Украина сосредоточила на границе с Белоруссией группировку численностью более ста тысяч человек. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на министра обороны республики Виктор Хренин.

По его словам, для охраны границы из этого контингента привлекаются около 17 тысяч человек, общая же численность группировки насчитывает 112-114 тысяч человек.

При этом Хренин считает, что подобная ситуация не предусматривает наращивание военных сил на границе.
«Для нас больше угроза — со стороны диверсионных групп, которые идут со стороны Украины», — сообщил министр обороны.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на Западе оппозиция ведет переговоры о переделе страны. Обсуждается передача западных земель республики Польше.

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      Варвара Кошечкина
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