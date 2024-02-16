Лукашенко заявил, что на Западе идут переговоры о переделе Белоруссии. Для этого Россия должна проиграть на Украине

Лукашенко: на Западе обсуждают передачу земель Белоруссии Польше

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на Западе оппозиция ведет переговоры о переделе страны. Обсуждается передача западных земель Белоруссии Польше. А восполнить территориальные потери предложили присвоением государству нескольких российских регионов.

На Западе обсуждается передача западных земель Белоруссии Польше

Лукашенко рассказал о ключевых аспектах соответствующих переговоров. «Польша имеет право на западные земли Белоруссии, а в случае поражения России Белоруссия будет прирастать за счет западных земель России», — говорилось в ходе беседы белорусской оппозиции с представителями Запада.

При этом восполнить территориальные потери на Западе предложили присвоением государству нескольких российских регионов, например, Смоленской, Брянской и Псковской областей. Для этого Россия должна проиграть на Украине.

Aerial view of famous Smolensk fortress wall. Фото: Aleksandr Medvedkov / Shutterstock / Fotodom

По словам Лукашенко, Белоруссия будет отстаивать свои земли и не собирается претендовать на территории других государств, поскольку «достаточно того, что исторически досталось».

В граничащем с Украиной районе Белоруссии объявляли режим КТО

«Нельзя расслабляться, иначе можно потерять страну» Александр Лукашенко президент Белоруссии

В Лельчицком районе Гомельской области Белоруссии в четверг, 15 февраля, был введен режим контртеррористический операции (КТО). Спецслужбы призывали граждан сохранять спокойствие и подчиняться требованиям сотрудников силовых структур.

Украинские диверсанты совершают попытки проникновения в Белоруссию

Лукашенко сообщил о задержании нескольких диверсантов на границе с Украиной, передает БЕЛТА. Среди них были и белорусы, отметил он.

«С помощью дронов, по болотам некоторые из украинских граждан переползали на нашу границу, перебрасывали взрывчатку для совершения диверсий — прежде всего для совершения диверсий на территории России и Белоруссии» Александр Лукашенко президент Белоруссии

По словам главы белорусского государства, нарушение границ происходит практически два-три раза в неделю.

Ранее Белоруссия усилила охрану границы с Украиной. Перед группой стоит задача пресечь каналы поставки оружия и боеприпасов. Кроме того, заместитель начальника Гомельской пограничной группы полковник Сергей Свентецкий рассказал о продолжении наращивания инженерной инфраструктуры и совершенствования подготовки личного состава в рамках укрепления границы в 2024 году.