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22:19, 23 февраля 2024Бывший СССР

На Украине ликвидировали воевавшего на стороне ВСУ литовца

На Украине ликвидировали литовского наемника ВСУ

Фото: Andriy Andriyenko / Keystone Press Agency / Global Look Press

Воевавшего на стороне ВСУ гражданина Литвы Тадаса Тумаса ликвидировали на украинской территории. Об этом сообщил портал 15min.lt, позже информацию подтвердил министр обороны балтийской республики Арвидас Анушаускас.

Он подтвердил, что располагает информацией о гибели литовца, сказано в сообщении портала. Как отмечается, инцидент произошел у Артемовска, литовец вместе с украинским военным везли на передовую боеприпасы.

Уточняется, что машина была атакована беспилотником. При взрыве оба находившихся в ней человека погибли. Об этих обстоятельствах портал сообщил со слов сослуживца погибшего Сигитаса Маляускаса.

Это первый случай гибели гражданина Литвы, который участвует в боевых действиях на Украине. Ранее поступала информация о нескольких раненых.

Ранее сообщалось, что четверо колумбийских наемников, воюющих на стороне Вооруженных сил Украины, были ликвидированы при ударе в Донецкой Народной Республике. Уточняется, что российские войска нанесли удар по подконтрольному Киеву поселку Курахово.

По данным издания, одним из бойцов оказался 28-летний Вильмер Мартинес Васкес.

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      Марина Совина
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