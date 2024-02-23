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02:28, 23 февраля 2024Бывший СССР

Российские войска нанесли удар по колумбийским наемникам ВСУ

Vanguardia: четыре колумбийских наемника ВСУ погибли в ДНР при ударе России

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Четверо колумбийских наемников, воюющих на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), ликвидированы при ударе в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщило издание Vanguardia.

Уточняется, что российские войска нанесли удар по подконтрольному Киеву поселку Курахово.

По данным издания, одним из бойцов оказался 28-летний Вильмер Мартинес Васкес. Он вступил в «Интернациональный легион» ВСУ в апреле 2023 года. Как рассказал дядя колумбийца, Васкес служил в местной армии, после увольнения уехал в Дубай для работы в охранной сфере. Однако в прошлом году ему предложили «втрое больше» за вступление в ряды ВСУ.

Ранее российские военные поразили базу иностранных наемников в районе Константиновки Донецкой народной республики (ДНР) про помощи дронов.

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      Марина Совина
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